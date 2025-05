Werdauer Siedlung: Mehr Verkehr, trotzdem keine Tempokontrollen

Mit der Baustelle in der Holzstraße wird die Ringstraße in Werdau-West zur beliebten Umleitungsstrecke. Doch nicht alle halten sich dort an Tempo 30. Für die Kita gibt es Problemlösungen.

Die Anwohner der Ringstraße in Werdau-West müssen weiterhin mit dem gestiegenen Pkw-Verkehr in ihrer Siedlung leben. Seit Anfang April wird die Holzstraße auf einem Abschnitt zwischen der Zeppelin- und der Stadtgutstraße gebaut. Viele Ortskundige nutzen deshalb die ansonsten ruhige Ringstraße als schnelle Umfahrung. „Doch beileibe nicht... Die Anwohner der Ringstraße in Werdau-West müssen weiterhin mit dem gestiegenen Pkw-Verkehr in ihrer Siedlung leben. Seit Anfang April wird die Holzstraße auf einem Abschnitt zwischen der Zeppelin- und der Stadtgutstraße gebaut. Viele Ortskundige nutzen deshalb die ansonsten ruhige Ringstraße als schnelle Umfahrung. „Doch beileibe nicht...