Werdauer Skaterpark: Graffiti-Sprayer kümmern sich um farbenfrohes Äußeres

Ein farbenfrohes Äußeres geben nach und nach die Graffiti-Sprayer Cora Zimmermann und Pavlin Metodiev dem Skaterpark an der Werdauer Uferstraße. Mittwochnachmittag begannen sie mit ihrer Arbeit. Der alte Zirkuswagen, der früher im Stadtpark stand, ist Treff für Kinder und Jugendliche. Bei schönem Wetter tummeln sich um die 25 Skater- und...