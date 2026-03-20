Westsachse braucht keinen Fußball: „Ich war schon immer verrückt nach Brettspielen“

Ein Tag ohne Spiele ist für Ronny Dannler ein verlorener Tag. Der Crimmitschauer baut seine eigene Spielewelt, hat dafür einen Verlag gegründet und „Saxonien“ erfunden.

Kein Tag vergeht bei Familie Dannler ohne ein gemeinsames Spiel. Oft sitzt sie am Abend im Wohnzimmer am großen Tisch zusammen und lässt den Tag gesellig ausklingen. Für Ronny Dannler ist das mehr als nur ein Zeitvertreib. Es ist eine Leidenschaft, die ihn schon seit seiner Kindheit begleitet.