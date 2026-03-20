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Ronny Dannler liebt Spiele seit seiner Kindheit. Im Sommer vorigen Jahres hat er seinen Verlag gegründet und vertreibt eigene fantasievolle Kartenspiele.
Ronny Dannler liebt Spiele seit seiner Kindheit. Im Sommer vorigen Jahres hat er seinen Verlag gegründet und vertreibt eigene fantasievolle Kartenspiele. Foto: Ralph Köhler
Ronny und Mary-Ann Dannler spielen jeden Tag eine Runde. Meist sind auch ihre beiden Kinder mit von der Partie.
Ronny und Mary-Ann Dannler spielen jeden Tag eine Runde. Meist sind auch ihre beiden Kinder mit von der Partie. Foto: Ralph Köhler
Über den Schlachtenbummler-Verlag werden auch bunte Kartenhalter vertrieben, die vor allem für Kinder gedacht sind.
Über den Schlachtenbummler-Verlag werden auch bunte Kartenhalter vertrieben, die vor allem für Kinder gedacht sind. Foto: Ralph Köhler
Ronny Dannler liebt Spiele seit seiner Kindheit. Im Sommer vorigen Jahres hat er seinen Verlag gegründet und vertreibt eigene fantasievolle Kartenspiele.
Ronny Dannler liebt Spiele seit seiner Kindheit. Im Sommer vorigen Jahres hat er seinen Verlag gegründet und vertreibt eigene fantasievolle Kartenspiele. Foto: Ralph Köhler
Ronny und Mary-Ann Dannler spielen jeden Tag eine Runde. Meist sind auch ihre beiden Kinder mit von der Partie.
Ronny und Mary-Ann Dannler spielen jeden Tag eine Runde. Meist sind auch ihre beiden Kinder mit von der Partie. Foto: Ralph Köhler
Über den Schlachtenbummler-Verlag werden auch bunte Kartenhalter vertrieben, die vor allem für Kinder gedacht sind.
Über den Schlachtenbummler-Verlag werden auch bunte Kartenhalter vertrieben, die vor allem für Kinder gedacht sind. Foto: Ralph Köhler
Werdau
Westsachse braucht keinen Fußball: „Ich war schon immer verrückt nach Brettspielen“
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Ein Tag ohne Spiele ist für Ronny Dannler ein verlorener Tag. Der Crimmitschauer baut seine eigene Spielewelt, hat dafür einen Verlag gegründet und „Saxonien“ erfunden.

Kein Tag vergeht bei Familie Dannler ohne ein gemeinsames Spiel. Oft sitzt sie am Abend im Wohnzimmer am großen Tisch zusammen und lässt den Tag gesellig ausklingen. Für Ronny Dannler ist das mehr als nur ein Zeitvertreib. Es ist eine Leidenschaft, die ihn schon seit seiner Kindheit begleitet.
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