„Westsachse des Jahres“ kommt aus Steinpleis: „Ich schaue jeden Abend, ob das Licht aus ist“

Die „Freie Presse“-Leser haben Thomas Reißner mit knapper Mehrheit zum Titelträger gewählt. Der 55-Jährige betont, dass die Rettung der mehr als 100-jährigen Turnhalle eine Teamleistung ist.

Die Urkunde für den „Westsachsen des Jahres 2025“ findet in Steinpleis ihren festen Platz – im Vereins- und Bürgerbegegnungszentrum der Turnhalle. Dort, wo Gemeinschaft und Begegnung gelebt wird und wo vor allem eines zu spüren ist: ehrenamtliches Engagement. Am Mittwochnachmittag nahm Thomas Reißner, der Vorsitzende des Fördervereins,...