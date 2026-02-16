MENÜ
Im Auftrag des Staatsbetriebes Sachsenforst werden wieder Wälder gekalkt.
Im Auftrag des Staatsbetriebes Sachsenforst werden wieder Wälder gekalkt.
Werdau
Westsachsen: In diesen Regionen wird der Wald gekalkt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Im Sommer finden Bodenschutzkalkungen statt. Das führt zur Sperrung in den betreffenden Waldgebieten.

Umfangreiche Bodenschutzkalkungen des Waldes plant der Staatsbetrieb Sachsenforst für dieses Jahr. Sie werden voraussichtlich im Juli und August in der hiesigen Region stattfinden, sagt Ines Bimberg vom Forstbezirk Plauen. Die Kalkungen dienten dazu, der Versauerung des Waldbodens vorzubeugen. Gekalkt werden soll in allen drei Ortsteilen der...
Mehr Artikel