Auch der Züchternachwuchs hat bei der Gemeinschaftsschau am Wochenende mit ausgestellt.
Auch der Züchternachwuchs hat bei der Gemeinschaftsschau am Wochenende mit ausgestellt. Bild: R. Wagner
Werdau
Westsächsischer Züchternachwuchs schlägt sich gut
Von Roland Wagner
Auf der Gemeinschaftsschau der Beiersdorfer und Ruppertsgrüner Kleintierzüchter wurden mehr als 200 Tiere gezeigt.

Unter den Ausstellern der 50. Gemeinschaftsschau der Kleintierzüchtervereine Beiersdorf und Ruppertsgrün am Wochenende waren auch fünf junge Leute. „Wenn es auch nicht bei allen für einen Preis gereicht hat, so ist die Schau ein Ansporn für sie, weiter zu machen“, sagten die Vereinsvorsitzenden Daniel Sander von Beiersdorf und Sören...
