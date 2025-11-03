Westsächsischer Züchternachwuchs schlägt sich gut

Werdau
Auf der Gemeinschaftsschau der Beiersdorfer und Ruppertsgrüner Kleintierzüchter wurden mehr als 200 Tiere gezeigt.
Unter den Ausstellern der 50. Gemeinschaftsschau der Kleintierzüchtervereine Beiersdorf und Ruppertsgrün am Wochenende waren auch fünf junge Leute. „Wenn es auch nicht bei allen für einen Preis gereicht hat, so ist die Schau ein Ansporn für sie, weiter zu machen“, sagten die Vereinsvorsitzenden Daniel Sander von Beiersdorf und Sören...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.