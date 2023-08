Wettkrähen in Langenreinsdorf: Eine Jury hört genau hin

Der Wettstreit in dem Crimmitschauer Ortsteil findet am Sonntag statt.

Zum Kreishähnewettkrähen wird für Sonntag in den Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf eingeladen. Unter der Regie der Langenreinsdorfer Rassegeflügelzüchter beginnt dieser Wettstreit um 10 Uhr am ehemaligen Gasthof „Weißer Schwan“. Das Krähen wird von einer Jury genau dokumentiert. In der Auswertung wird es dann in drei Kategorien...