Wie der Stadtrat über die Eispiraten diskutiert: Von der Idee für eine Play-off-Prämie bis zum Unmut über Fan-Beleidigungen

Der neue Nutzungsvertrag ist unterschrieben. Oberbürgermeister André Raphael (CDU) und Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann haben sich am Freitagvormittag im Rathaus in Crimmitschau getroffen. Die wichtigste Änderung: Die Eispiraten zahlen künftig 120.800 Euro pro Saison an die Stadt. Bisher mussten 77.600 Euro pro Saison überwiesen werden....