Regionale Nachrichten und News
  • Wieder Kürbiszauber in Werdau: 50 Akteure gestalten herbstliches Familienfest

Die orangenen geschnitzten Früchte sind Dekoration beim Werdauer Kürbiszauber.
Die orangenen geschnitzten Früchte sind Dekoration beim Werdauer Kürbiszauber.
Werdau
Wieder Kürbiszauber in Werdau: 50 Akteure gestalten herbstliches Familienfest
Von Annegret Riedel
Mit einem bunten Mix aus Musik, Handwerk, Aktionen für Kinder und kulinarischen Köstlichkeiten wartet die Traditionsveranstaltung auf dem Markt auf.

Zum 13. Mal dreht sich am Donnerstag ab 16 Uhr auf dem Markt alles um den Kürbis. Um die 50 Unternehmen, Gewerbetreibende, Vereine und Schulen werden den Werdauer Kürbiszauber diesmal mitgestalten. Der Termin ist ungewöhnlich, aber dem Tag der deutschen Einheit geschuldet.
Mehr Artikel