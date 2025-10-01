Wieder Kürbiszauber in Werdau: 50 Akteure gestalten herbstliches Familienfest

Mit einem bunten Mix aus Musik, Handwerk, Aktionen für Kinder und kulinarischen Köstlichkeiten wartet die Traditionsveranstaltung auf dem Markt auf.

Zum 13. Mal dreht sich am Donnerstag ab 16 Uhr auf dem Markt alles um den Kürbis. Um die 50 Unternehmen, Gewerbetreibende, Vereine und Schulen werden den Werdauer Kürbiszauber diesmal mitgestalten. Der Termin ist ungewöhnlich, aber dem Tag der deutschen Einheit geschuldet.