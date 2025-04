„Wir haben kein gutes Gefühl“: Gesellschafter Ronny Bauer spricht auf dem Markt zu rund 150 Fans der Eispiraten Crimmitschau

An der nicht-öffentlichen Sitzung nahmen Vertreter von Eispiraten und ETC teil. Die Anhänger harrten rund drei Stunden vor dem Rathaus aus. 19.45 Uhr überschlugen sich die Ereignisse. Welche Schritte folgen am Mittwoch?

Die Chancen für einen Erhalt der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau schwinden. Im Stadionstreit zwischen der Stadt und den Eispiraten hat es am Dienstagabend keine Einigung gegeben. Der Stadtrat befasste sich rund zwei Stunden in einer nicht-öffentlichen Beratung mit dem Thema. 19.45 Uhr verließen...