Wird der neue Norma-Markt in Werdau zum Verkehrshindernis?

Einwohner befürchten mit der Eröffnung am 31. März Staus in der Plauenschen Straße. Die Stadt will bei Problemen nachjustieren.

Droht mit der Eröffnung des neuen Norma-Marktes ein Verkehrschaos in der Werdauer Südstadt? Am 31. März, 7 Uhr, will der Discounters die ersten Kunden an der Plauenschen Straße begrüßen. „Doch wie will die Stadtverwaltung dort den Verkehr flüssig halten", fragt sich Einwohner Jürgen Thomas. Er habe in Gesprächen mitbekommen, dass...