Wow-Effekt, Besuch vom Rechtsanwalt, Pyrotechnik und Brandwache: Was vor und nach dem ersten Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau aufgefallen ist

3743 Zuschauer haben sich zum Saisonstart nicht nur über eine bärenstarke Leistung der Eispiraten-Cracks gefreut. Applaus gab es auch bei der Verabschiedung von Matthias Gerth und einer Choreo in der Heine-Kurve.

Der Saisonstart macht Lust auf mehr – auf dem Eis und auf den Rängen: Die Eispiraten Crimmitschau haben am Freitagabend mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) gegen die Krefeld Pinguine und damit einen Titelkandidaten gewonnen. 3743 Zuschauer sorgten im Kunsteisstadion im Sahnpark für eine besondere Atmosphäre und eine tolle Unterstützung, die das... Der Saisonstart macht Lust auf mehr – auf dem Eis und auf den Rängen: Die Eispiraten Crimmitschau haben am Freitagabend mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) gegen die Krefeld Pinguine und damit einen Titelkandidaten gewonnen. 3743 Zuschauer sorgten im Kunsteisstadion im Sahnpark für eine besondere Atmosphäre und eine tolle Unterstützung, die das...