Wow-Effekt, Besuch vom Rechtsanwalt, Pyrotechnik und Brandwache: Was vor und nach dem ersten Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau aufgefallen ist

Werdau
3743 Zuschauer haben sich zum Saisonstart nicht nur über eine bärenstarke Leistung der Eispiraten-Cracks gefreut. Applaus gab es auch bei der Verabschiedung von Matthias Gerth und einer Choreo in der Heine-Kurve.
Der Saisonstart macht Lust auf mehr – auf dem Eis und auf den Rängen: Die Eispiraten Crimmitschau haben am Freitagabend mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) gegen die Krefeld Pinguine und damit einen Titelkandidaten gewonnen. 3743 Zuschauer sorgten im Kunsteisstadion im Sahnpark für eine besondere Atmosphäre und eine tolle Unterstützung, die das...
