  • Wow-Effekt, Besuch vom Rechtsanwalt, Pyrotechnik und Brandwache: Was vor und nach dem ersten Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau aufgefallen ist

Tolle Kulisse und tolle Unterstützung: 3743 Zuschauer waren am Freitagabend im Kunsteisstadion im Sahnpark.
Tolle Kulisse und tolle Unterstützung: 3743 Zuschauer waren am Freitagabend im Kunsteisstadion im Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel
Tolle Kulisse und tolle Unterstützung: 3743 Zuschauer waren am Freitagabend im Kunsteisstadion im Sahnpark.
Tolle Kulisse und tolle Unterstützung: 3743 Zuschauer waren am Freitagabend im Kunsteisstadion im Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel
Werdau
Wow-Effekt, Besuch vom Rechtsanwalt, Pyrotechnik und Brandwache: Was vor und nach dem ersten Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau aufgefallen ist
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

3743 Zuschauer haben sich zum Saisonstart nicht nur über eine bärenstarke Leistung der Eispiraten-Cracks gefreut. Applaus gab es auch bei der Verabschiedung von Matthias Gerth und einer Choreo in der Heine-Kurve.

Der Saisonstart macht Lust auf mehr – auf dem Eis und auf den Rängen: Die Eispiraten Crimmitschau haben am Freitagabend mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) gegen die Krefeld Pinguine und damit einen Titelkandidaten gewonnen. 3743 Zuschauer sorgten im Kunsteisstadion im Sahnpark für eine besondere Atmosphäre und eine tolle Unterstützung, die das...
