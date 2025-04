Zeitzeugen sprechen in Werdau über das Thema „Queer in der DDR“

Das Martin-Luther-King-Zentrum ist Gastgeber für die Veranstaltung zu nicht-konformen Lebensweisen vor 1989.

Über das Thema „Queer in der DDR“ wird am Dienstag, 25. März, im Martin-Luther-King-Zentrum in Werdau diskutiert. Diese Veranstaltung, wie von der sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mitgeteilt wurde, beleuchtet das Leben queerer Menschen in der DDR. Trotz der offiziellen Entkriminalisierung von Homosexualität,...