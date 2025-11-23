Zeuge führt Polizei in Werdau zu betrunkenem Unfallverursacher

20.000 Euro Sachschaden und zwei Anzeigen sind die Folgen eines Crashs auf der Crimmitschauer Straße in der Nacht zu Sonntag.

Werdau.

Nach einem Unfall auf der Crimmitschauer Straße in Werdau hat ein Zeuge die Polizei auf die Spur des Verursachers gebracht. Laut Polizei war am Sonntag um 0.50 Uhr ein 53-jähriger Deutscher mit seinem Toyota gegen einen geparkten VW gestoßen und war weitergefahren. Das wurde von dem Zeugen beobachtet, der der Polizei Hinweise zum Tatfahrzeug lieferte. Beamte stellten den Fahrer unweit der Unfallstelle fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachtes der Fahrerflucht sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. (kru)