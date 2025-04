Zwei Einsätze für die Feuerwehr in Werdau: Helfer fahren nach Leubnitz und an die Ernst-Toller-Straße

Die Feuerwehr war am Sonntagabend und am Montagmorgen im Einsatz. Warum wurde in den beiden Fällen der Alarm ausgelöst?

Die Nacht von Sonntag zu Montag hat für die Freiwillige Feuerwehr in Werdau mit einem Einsatz begonnen und mit einem Einsatz aufgehört.