Zwickauer Künstlerin zeigt Werke unter dem Titel „Aufbrüche“

Michaela List stellt in der Kleinen Galerie im Theater Crimmitschau Malerei und Zeichnungen aus.

Unter dem Titel „Aufbrüche“ wird am Mittwoch, 25. Juni, in der Kleinen Galerie im Theater Crimmitschau eine Ausstellung mit Malerei und Zeichnungen von Michaela List eröffnet. Die in der Schau gezeigten Ölbilder und Zeichnungen verhandeln Anfänge, Punkte des Innehaltens, Ankünfte – vielleicht einer Flucht, einer Reise, eines...