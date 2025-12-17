MENÜ
Joachim Lenk, der Vorsitzende des Aero Clubs, organisiert zum Jubiläum des Flugplatzes ein Fest.
Joachim Lenk, der Vorsitzende des Aero Clubs, organisiert zum Jubiläum des Flugplatzes ein Fest. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
100 Jahre Flugplatz Zwickau: Das Flugplatzfest kehrt einmalig zurück
Von Frank Dörfelt
Ein Flugplatz mit Geschichte: Seit 1926 wird hier geflogen. Zum 100-jährigen Jubiläum wird das Flugplatzfest wiederbelebt. Nur die „Tante JU“ wird fehlen.

Der Flugplatz Zwickau hat sich herausgeputzt: eine neue Landebahn, ein renovierter Tower und ein frisch gestrichener Hangar. Das wäre eigentlich ein Grund zum Feiern. Doch ein Flugplatzfest gibt es nicht mehr. Der Aero Club Zwickau hatte es während der Corona-Zeit aufgegeben. Nun aber revidiert der Vereinsvorsitzende Joachim Lenk seine Aussage...
