100 Jahre Horch 8: Ein Mythos in Lack und Chrom

Das Zwickauer August-Horch-Museum widmet einem der bedeutendsten Automobile der deutschen Ingenieursgeschichte eine Sonderschau: dem Achtzylinder-Horch, der vor 100 Jahren konstruiert wurde.

Die Automobilausstellung in Berlin 1926 muss ein monumentales Ereignis gewesen sein. Pünktlich zur Eröffnung wurden die ersten Ampeln in Betrieb genommen. Die neu fusionierte Daimler-Benz AG präsentierte ihr erstes Auto unter dem Namen Mercedes-Benz. Und dann war da noch der Beitrag aus Zwickau, der die Fachwelt seinerzeit in Entzücken...