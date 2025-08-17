Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 22. Zwickauer Stadtfest: Die schönsten Bilder von der großen Sommerfete im Herzen der City

Partylaune pur auf dem Hauptmarkt: Tom Twers und Leony lockten Fans aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an.
Bild: Ralf Wendland
Partylaune pur auf dem Hauptmarkt: Tom Twers und Leony lockten Fans aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an.
Bild: Ralf Wendland
Zwickau
22. Zwickauer Stadtfest: Die schönsten Bilder von der großen Sommerfete im Herzen der City
Von Thomas Croy
Das 22. Zwickauer Stadtfest ist Geschichte. Am Freitag wurde das dreitägige Spektakel mit dem Fassbieranstich durch OB Arndt offiziell eröffnet. Am Sonntag setzte Bryan Adams Tribute den Schlusspunkt.

Vom 15. bis 17. August verwandelte sich die Zwickauer Innenstadt in ein riesiges Partygelände. Zum 22. Mal fand das Stadtfest statt, das im kommenden Jahr pausieren wird. Auf dem Hauptmarkt, dem Kornmarkt, im Domhof und im Muldeparadies wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Unsere Bilder zum Fest. (tc)
