22. Zwickauer Stadtfest: Die schönsten Bilder von der großen Sommerfete im Herzen der City

Zwickau
Das 22. Zwickauer Stadtfest ist Geschichte. Am Freitag wurde das dreitägige Spektakel mit dem Fassbieranstich durch OB Arndt offiziell eröffnet. Am Sonntag setzte Bryan Adams Tribute den Schlusspunkt.
Vom 15. bis 17. August verwandelte sich die Zwickauer Innenstadt in ein riesiges Partygelände. Zum 22. Mal fand das Stadtfest statt, das im kommenden Jahr pausieren wird. Auf dem Hauptmarkt, dem Kornmarkt, im Domhof und im Muldeparadies wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Unsere Bilder zum Fest. (tc)
