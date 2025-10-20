Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Sonntagnachmittag kam es in Zwickau zu einem Unfall.
Am Sonntagnachmittag kam es in Zwickau zu einem Unfall. Bild: Daniel Karmann/dpa/Symbolfoto
Am Sonntagnachmittag kam es in Zwickau zu einem Unfall.
Am Sonntagnachmittag kam es in Zwickau zu einem Unfall. Bild: Daniel Karmann/dpa/Symbolfoto
Zwickau
82-Jähriger bei Unfall in Zwickau leicht verletzt
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 26-Jähriger missachtete in Zwickau die Vorfahrt und verursachte dadurch am Sonntag einen Unfall.

Ein 82-Jähriger ist am Sonntag bei einem Zusammenstoß in Zwickau leicht verletzt worden. Ein 26-Jähriger habe die Vorfahrt missachtet und dadurch den Unfall ausgelöst, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Den Angaben zufolge war der 26-Jährige am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Äußeren Schneeberger Straße unterwegs und wollte auf die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
09:00 Uhr
1 min.
Polizei beendet Suche: Vermisste 14-Jährige in Zwickau gefunden
Eine Teenagerin galt in Zwickau seit Anfang Oktober als vermisst.
Die Polizei suchte seit Anfang Oktober nach einer 14-Jährigen. Nun ist die Fahndung beendet.
Sabrina Seifert
22.09.2025
1 min.
Unfall auf der B 175 in Zwickau: Kawaski-Fahrer kommt mit schweren Verletzungen in Krankenhaus
Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Unfall auf der B 175 in Zwickau.
Die Unfallstelle befindet sich im Kreuzungsbereich von Werdauer Straße und Lutherstraße. Klarheit gibt es zur Unfallursache. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel