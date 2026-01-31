Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt

Zwickau
Zwei neue Baustellen meldet die Stadtverwaltung ab kommender Woche: auf der Reinsdorfer Straße für wenige Tage sowie auf der Nicolaistraße bis Ende Februar.
Äußere Zwickauer Straße, Planitzer Markt und Kreuzung Edison-/Poststraße bis 30. Juli gesperrt; Erreichbarkeit für Fußgänger und Lieferverkehr gegeben; Poststraße bis Haus Nr. 2 frei, Edisonstraße: Zufahrt von Lengenfelder Straße bis Haus Nr. 9 frei.
