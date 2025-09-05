Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Werbemanufaktur Werdau
Bild: Werbemanufaktur Werdau
Zwickau
Audi-Treffen am August-Horch-Museum in Zwickau
Von Natalie Süß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rallye-Oldtimer und Schwibbögen mit Audi-Motiven sind am Samstag auf dem Gelände neben dem August-Horch-Museum zu bestaunen.

Zwickau.

Am August-Horch-Museum in Zwickau erwacht am Samstag ein Stück Automobilgeschichte zum Leben. Dort versammeln sich Audi-Begeisterte aus ganz Deutschland beim Treffen des Audi-Club Zwickau, der sein fünfjähriges Bestehen feiert. Nagelneue Modelle stehen neben Oldtimern wie der Rallye-Legende Audi Sport quattro S1 E2. Den neuen Elektro-Audi A6 e-tron kann man probefahren. Das Museum als Wiege der Audi-Geschichte bildet die ideale Kulisse zum Fachsimpeln und Liebhaberstücke bestaunen. Dazu gibt es ein Programm mit Hüpfburg, DJs, Leckereien und der Präsentation eines extra angefertigten Schwibbogens mit Motiven der Audi-Geschichte und der Stadt Zwickau. Das Treffen beginnt 11 Uhr. Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 5 Euro. (süßn) Foto: Werbemanufaktur Werdau

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
04.09.2025
1 min.
Schulsternwarte Zwickau begeht Jubiläum mit Mondfinsternis
Im Herbst vor 50 Jahren wurde die Einrichtung eröffnet. Der Förderverein lädt dazu ein, das zu feiern.
Heiko Hößler
20.08.2025
1 min.
Trabitreffen in Zwickau zum 30. Vereinsgeburtstag
Neben dem bekannten Auto aus früherer Zwickauer Produktion sind auch noch andere Ostfahrzeuge zu sehen.
Jana Klameth
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
Mehr Artikel