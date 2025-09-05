Audi-Treffen am August-Horch-Museum in Zwickau

Rallye-Oldtimer und Schwibbögen mit Audi-Motiven sind am Samstag auf dem Gelände neben dem August-Horch-Museum zu bestaunen.
Am August-Horch-Museum in Zwickau erwacht am Samstag ein Stück Automobilgeschichte zum Leben. Dort versammeln sich Audi-Begeisterte aus ganz Deutschland beim Treffen des Audi-Club Zwickau, der sein fünfjähriges Bestehen feiert. Nagelneue Modelle stehen neben Oldtimern wie der Rallye-Legende Audi Sport quattro S1 E2. Den neuen Elektro-Audi A6 e-tron kann man probefahren. Das Museum als Wiege der Audi-Geschichte bildet die ideale Kulisse zum Fachsimpeln und Liebhaberstücke bestaunen. Dazu gibt es ein Programm mit Hüpfburg, DJs, Leckereien und der Präsentation eines extra angefertigten Schwibbogens mit Motiven der Audi-Geschichte und der Stadt Zwickau. Das Treffen beginnt 11 Uhr. Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 5 Euro. (süßn)