MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der Bürgerschachtstraße rollt wieder der Verkehr.
Auf der Bürgerschachtstraße rollt wieder der Verkehr. Bild: Thomas Pühn/Stadtverwaltung
Auf der Bürgerschachtstraße rollt wieder der Verkehr.
Auf der Bürgerschachtstraße rollt wieder der Verkehr. Bild: Thomas Pühn/Stadtverwaltung
Zwickau
Auf der Zwickauer Bürgerschachtstraße rollt wieder der Verkehr
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die wichtige Verkehrsader hat eine neue Asphaltdecke erhalten. Was nun noch fehlt.

Die Bürgerschachtstraße in Zwickau ist wieder in beide Richtungen befahrbar, so die Stadtverwaltung. Drei Bauabschnitte zur Erneuerung der wichtigen Verkehrsader sind nun fertiggestellt. Der Asphalt wurde nach witterungsbedingten Verzögerungen aufgebracht. Zuletzt wurden Arbeiten an den Fugen abgeschlossen. Provisorische Markierungen folgten....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
10:25 Uhr
1 min.
Max-Planck-Straße in Zwickau wird nach Sanierung freigegeben
Die Straßensperrung auf der Max-Planck-Straße wird aufgehoben.
Der Asphalt auf 550 Metern ist neu. Das ist noch nicht alles.
Lutz Kirchner
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
20:00 Uhr
2 min.
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Selten zuvor war die Liste der aktuellen Baustellen so kurz wie zum Ende dieses Jahres. In den letzten Tagen vor Weihnachten wurden auffallend viele Maßnahmen als abgeschlossen gemeldet.
Thomas Croy
Mehr Artikel