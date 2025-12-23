Auf der Zwickauer Bürgerschachtstraße rollt wieder der Verkehr

Die wichtige Verkehrsader hat eine neue Asphaltdecke erhalten. Was nun noch fehlt.

Die Bürgerschachtstraße in Zwickau ist wieder in beide Richtungen befahrbar, so die Stadtverwaltung. Drei Bauabschnitte zur Erneuerung der wichtigen Verkehrsader sind nun fertiggestellt. Der Asphalt wurde nach witterungsbedingten Verzögerungen aufgebracht. Zuletzt wurden Arbeiten an den Fugen abgeschlossen. Provisorische Markierungen folgten....