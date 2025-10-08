Aufschlag im neuen Schmuckstück: Wer im Zwickauer Tennis- und Badmintoncenter auf seine Kosten kommt und wer warten muss

Viele Jahre lag die Halle unweit der Berufsfeuerwehr im Dornröschenschlaf. Jetzt sorgt sie auch dafür, dass drei eigenständige Vereine gemeinsam an einem Strang ziehen.

Mit der Ruhe und ein Stück weit Einsamkeit ist es für die Turntalente des ESV Lok Zwickau vorbei. Seitdem die Abteilung im Sommer 2024 wegen der Sanierung ihrer angestammten Heimstätte im Sportforum Sojus ins Tennis- und Badmintoncenter an der Crimmitschauer Straße umzog, waren die Turnerinnen dort allein zu Hause. Seit wenigen Tagen müssen...