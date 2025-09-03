Ausbildung bei VW in Zwickau trotz Autokrise – „Keiner aus der Familie hat abgeraten“

Abbau von Montagelinien, keine VW-Modelle mehr, Einstieg ins Recycling – das Sparpaket bestimmt das Bild vom Zwickauer VW-Werk. Auch bei jungen Leuten? „Freie Presse“ hat zum Ausbildungsstart gefragt.

Mehr als 100 junge Leute aus der Region haben diese Woche bei Volkswagen Sachsen ihre Berufsausbildung begonnen. Bei VW? Ausgerechnet jetzt, wo alle über die Krise reden, in der die Automobilindustrie in Deutschland steckt? Die „Freie Presse“ hat am Volkswagen-Bildungsinstitut in Zwickau mit Auszubildenden im 1. Jahr gesprochen und gefragt,...