Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Ausbildung bei VW in Zwickau trotz Autokrise – „Keiner aus der Familie hat abgeraten“

Melina Kemper, Sidney Bannasch, Finja Schenker (v.l.) – drei von über 100 jungen Menschen, die bei Volkswagen Sachsen ihre Ausbildung begonnen haben.
Melina Kemper, Sidney Bannasch, Finja Schenker (v.l.) – drei von über 100 jungen Menschen, die bei Volkswagen Sachsen ihre Ausbildung begonnen haben. Bild: Holger Weiß/Montage: Freie Presse
Melina Kemper, Sidney Bannasch, Finja Schenker (v.l.) – drei von über 100 jungen Menschen, die bei Volkswagen Sachsen ihre Ausbildung begonnen haben.
Melina Kemper, Sidney Bannasch, Finja Schenker (v.l.) – drei von über 100 jungen Menschen, die bei Volkswagen Sachsen ihre Ausbildung begonnen haben. Bild: Holger Weiß/Montage: Freie Presse
Zwickau
Ausbildung bei VW in Zwickau trotz Autokrise – „Keiner aus der Familie hat abgeraten“
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Abbau von Montagelinien, keine VW-Modelle mehr, Einstieg ins Recycling – das Sparpaket bestimmt das Bild vom Zwickauer VW-Werk. Auch bei jungen Leuten? „Freie Presse“ hat zum Ausbildungsstart gefragt.

Mehr als 100 junge Leute aus der Region haben diese Woche bei Volkswagen Sachsen ihre Berufsausbildung begonnen. Bei VW? Ausgerechnet jetzt, wo alle über die Krise reden, in der die Automobilindustrie in Deutschland steckt? Die „Freie Presse“ hat am Volkswagen-Bildungsinstitut in Zwickau mit Auszubildenden im 1. Jahr gesprochen und gefragt,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
25.08.2025
2 min.
Kommentar zum Ärger um VW-Produktionsjubiläum: Nicht schimpfen, sondern zeigen, dass an Zwickau kein Weg vorbeiführt
Meinung
Redakteur
Das VW-Werk in Zwickau.
Der Festakt um das 1,5-millionste ID-Auto in Emden sorgte bei der Belegschaft im Zwickauer VW-Werk für Verstimmung – zurecht. Doch es bringt nichts, in Resignation zu verfallen.
Jan-Dirk Franke
20.08.2025
5 min.
„Coole Farbe, coole Felgen“: VW-Azubis aus Zwickau und Dresden bauen ID.3-Sondermodell schon vor dem Serienstart
Das Team: Henry Kohlsdorf und Felix Palaske (vorn, v. li.) sowie Enrico Heine (Projektleiter), Paul Meger, Janek Stettnisch, Rhona Emilia Hänel und Mattis Schaulinski (v. li.).
Mit dem GTX Fire+Ice will VW an die kultige Golf-2-Version erinnern. Das Modell läuft ab September in Zwickau vom Band. In Dresden ist es aber jetzt schon zu sehen. Dafür haben Azubis gesorgt.
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:43 Uhr
1 min.
Neuer Vorstand gewählt: Moritz Kunz führt die Jusos Vogtland
Moritz Kunz (Zweiter von links) ist neuer Vorsitzender der Jusos Vogtland.
Moritz Kunz führt künftig die Jusos Vogtland. In Reichenbach wählte die politische Arbeitsgemeinschaft jetzt einen neuen Vorstand.
Daniela Hommel-Kreißl
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel