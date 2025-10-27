Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei wurde zu einem Unfall in Marienthal gerufen.
Die Polizei wurde zu einem Unfall in Marienthal gerufen. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Die Polizei wurde zu einem Unfall in Marienthal gerufen.
Die Polizei wurde zu einem Unfall in Marienthal gerufen. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Zwickau
Autofahrer fährt in Zwickau gegen Hauswand
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Offenbar wegen Gesundheitsproblemen trat ein Mann aufs Gaspedal und fuhr gegen eine Mauer. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Zwickau.

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen im Zwickauer Stadtteil Marienthal gegen eine Hauswand gefahren. Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp war ein 62-Jähriger gegen 8.30 Uhr mit seinem VW auf der Zimmermannstraße unterwegs. Offenbar wegen eines gesundheitlichen Problems trat er das Gaspedal seines Fahrzeugs und fuhr gegen den Einfahrtsbereich einer Tiefgarage, wobei ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstand. Er selbst verletzte sich dabei leicht. Da er nach ersten Erkenntnissen nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen, beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Mannes. Der Deutsche muss sich zudem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:22 Uhr
3 min.
Merz wirbt in Dresden für das Handwerk
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zum Antrittsbesuch in Sachsen unterwegs.
Der Kanzler ist zum Antrittsbesuch unterwegs in Sachsen und besucht auch ein Bildungszentrum des Handwerks. Mehrere Menschen protestieren vor der Staatskanzlei wegen seiner "Stadtbild"-Äußerung.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
22.10.2025
4 min.
Mit mehr als 100 Sachen in die Zwickauer Arbeitsagentur gecrasht: Führerschein für mehrere Jahre weg
Laut Zeugen waren Fahrer und Beifahrerin damals nicht angeschnallt – wie durch ein Wunder haben beide überlebt.
Der junge Fahrer, der vor einem Jahr in die Fassade der Zwickauer Arbeitsagentur gerast ist, stand nun vor Gericht. Warum er damals so aufs Gaspedal drückte? Er wollte offenbar vor Polizisten flüchten.
Torsten Piontkowski
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
19.10.2025
2 min.
Verfolgungsjagd endete in der Zwickauer Agentur für Arbeit: 24-Jähriger steht vor Gericht
Nach dem Unfall war die Werdauer Straße mehrere Stunden gesperrt.
Ohne Führerschein soll ein Autofahrer mit Tempo 175 unterwegs gewesen sein, rote Ampeln ignoriert haben und schließlich in ein Gebäude gekracht sein.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel