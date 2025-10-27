Autofahrer fährt in Zwickau gegen Hauswand

Offenbar wegen Gesundheitsproblemen trat ein Mann aufs Gaspedal und fuhr gegen eine Mauer. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.
Ein Autofahrer ist am Montagmorgen im Zwickauer Stadtteil Marienthal gegen eine Hauswand gefahren. Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp war ein 62-Jähriger gegen 8.30 Uhr mit seinem VW auf der Zimmermannstraße unterwegs. Offenbar wegen eines gesundheitlichen Problems trat er das Gaspedal seines Fahrzeugs und fuhr gegen den Einfahrtsbereich einer Tiefgarage, wobei ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstand. Er selbst verletzte sich dabei leicht. Da er nach ersten Erkenntnissen nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen, beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Mannes. Der Deutsche muss sich zudem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (kru)