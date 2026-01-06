MENÜ
  Automobilzulieferer in der Krise: Drohen in diesem Jahr in Westsachsen noch mehr Firmenpleiten?

Beim Automobilzulieferer SMK in Oberlungwitz wird trotz Insolvenz weiter produziert.
Beim Automobilzulieferer SMK in Oberlungwitz wird trotz Insolvenz weiter produziert. Bild: Andreas Kretschel
Beim Automobilzulieferer SMK in Oberlungwitz wird trotz Insolvenz weiter produziert.
Beim Automobilzulieferer SMK in Oberlungwitz wird trotz Insolvenz weiter produziert. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Automobilzulieferer in der Krise: Drohen in diesem Jahr in Westsachsen noch mehr Firmenpleiten?
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Beim Oberlungwitzer Zulieferer SMK läuft die Produktion vorerst weiter, der Insolvenzverwalter wartet auf erste Angebote von Investoren. Wie stark steht die Branche eigentlich unter Druck?

Auch wenn der Geschäftsbetrieb vorerst weiterläuft: Die 95 Beschäftigten des Oberlungwitzer Zulieferers SMK Plastic Manufactoring stehen vor unsicheren Zeiten. Im November hatte die Firmengruppe mit Sitz in Diepersdorf (Bayern) Insolvenz angemeldet. Im Februar soll das Verfahren für die Tochter im Landkreis Zwickau eröffnet werden, die Suche...
