Automobilzulieferer in der Krise: Drohen in diesem Jahr in Westsachsen noch mehr Firmenpleiten?

Beim Oberlungwitzer Zulieferer SMK läuft die Produktion vorerst weiter, der Insolvenzverwalter wartet auf erste Angebote von Investoren. Wie stark steht die Branche eigentlich unter Druck?

Auch wenn der Geschäftsbetrieb vorerst weiterläuft: Die 95 Beschäftigten des Oberlungwitzer Zulieferers SMK Plastic Manufactoring stehen vor unsicheren Zeiten. Im November hatte die Firmengruppe mit Sitz in Diepersdorf (Bayern) Insolvenz angemeldet. Im Februar soll das Verfahren für die Tochter im Landkreis Zwickau eröffnet werden, die Suche... Auch wenn der Geschäftsbetrieb vorerst weiterläuft: Die 95 Beschäftigten des Oberlungwitzer Zulieferers SMK Plastic Manufactoring stehen vor unsicheren Zeiten. Im November hatte die Firmengruppe mit Sitz in Diepersdorf (Bayern) Insolvenz angemeldet. Im Februar soll das Verfahren für die Tochter im Landkreis Zwickau eröffnet werden, die Suche...