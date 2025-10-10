B 93 in Zwickau: Reinigungsarbeiten im Tunnel

Reinigungsarbeiten am B-93-Tunnel könnten den Verkehr stören. Zwischen Schloss Osterstein und de Glück-Auf-Brücke drohen Behinderungen.

Nächste Woche kann es zu Behinderungen im Zwickauer Stadtverkehr kommen. Denn in der Zeit von Montag bis Freitag, 13. bis 17. Oktober, finden am Tunnel (Bundesstraße 93) im Bereich zwischen Schloss Osterstein und Glück-Auf-Brücke wieder umfangreiche Reinigungsarbeiten statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Für die durchzuführenden...