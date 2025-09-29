Brückenbauarbeiten: Hauptstraße in Culitzsch muss voll gesperrt werden

Zwickau
Für knapp zwei Wochen ist die Straße unter der Brücke gesperrt. Autofahrer müssen eine lange Umleitung in Kauf nehmen. Der Linienbus endet am Bad.
Die wichtigste Verbindung zwischen Wilkau-Haßlau und dem Ortsteil Culitzsch wird ab dem 6. Oktober für knapp zwei Wochen voll gesperrt. Das teilte Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) im Stadtrat mit. Grund sind die Bauarbeiten an der Culitzscher Autobahnbrücke. Bis zur Baustelle bleibt die Straße von beiden Seiten befahrbar. Die Umleitung...
