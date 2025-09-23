Chancenregion statt Sonderwirtschaftszone: Wie Kretschmer dem Zwickauer Landrat Michaelis in der VW-Krise den Rücken stärkt

Die Forderung nach einer Sonderwirtschaftszone sorgte im Sommer für Wirbel. Michael Kretschmer findet die Idee nicht so abwegig, wie am Dienstag in Lichtenstein klar wurde. Dort ging es auch um VW.

Muss Westsachsen zu einer Sonderwirtschaftszone werden, um neue wirtschaftliche Perspektiven jenseits der kriselnden Automobilindustrie erschließen zu können? Mit einer entsprechenden Forderung hatten wichtige Akteure in der Region mit Landrat Carsten Michaelis (CDU) an der Spitze Ende Juli für Wirbel und Diskussionen gesorgt. Nun rückt...