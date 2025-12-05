Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Comedian Ralf Schmitz entdeckt in Zwickau die Liebe zum sächsischen Dialekt

Comedy-Kollegen verglichen Ralf Schmitz auch schon mal mit einem „Eichhörnchen auf Ecstasy.“
Comedy-Kollegen verglichen Ralf Schmitz auch schon mal mit einem „Eichhörnchen auf Ecstasy.“ Bild: Ralf Wendland
Vanessa Losensky und Maximilian Perko waren eigens aus Senftenberg angereist.
Vanessa Losensky und Maximilian Perko waren eigens aus Senftenberg angereist. Bild: Torsten Piontkowski
Torsten und Franka Dittberner deckten sich am Merchandising-Stand mit dicken Socken ein.
Torsten und Franka Dittberner deckten sich am Merchandising-Stand mit dicken Socken ein. Bild: Ralf Wendland
Comedy-Kollegen verglichen Ralf Schmitz auch schon mal mit einem „Eichhörnchen auf Ecstasy.“
Comedy-Kollegen verglichen Ralf Schmitz auch schon mal mit einem „Eichhörnchen auf Ecstasy.“ Bild: Ralf Wendland
Vanessa Losensky und Maximilian Perko waren eigens aus Senftenberg angereist.
Vanessa Losensky und Maximilian Perko waren eigens aus Senftenberg angereist. Bild: Torsten Piontkowski
Torsten und Franka Dittberner deckten sich am Merchandising-Stand mit dicken Socken ein.
Torsten und Franka Dittberner deckten sich am Merchandising-Stand mit dicken Socken ein. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Comedian Ralf Schmitz entdeckt in Zwickau die Liebe zum sächsischen Dialekt
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit seinen „Schmitzfindigkeiten“ ist der Mann, der schneller spricht als sein Schatten, zu Gast in der Sparkassen-Arena. Dort holt er Zuschauer auf die Bühne und lässt sie reden - ziemlich witzig.

Wer Programme von Ralf Schmitz kennt, weiß, dass man auch weiter hinten nicht davor gefeit ist, von ihm auf die Bühne geholt zu werden. „Der Weg zur ersten Reihe ist sehr kurz, das freut mich“, sagt er. Mit seinen „Schmitzfindigkeiten“ lädt der nach eigener Aussage „König der Bekloppten“ seit einem Jahr zur Audienz. Nun darf ihm am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
19:36 Uhr
5 min.
Streaming erobert Hollywood – Netflix übernimmt Warner Bros.
Netflix erobert Hollywood.
Ein Chef von Warner Bros. verspottete einst Netflix als "albanische Armee", die nicht die Welt erobern könne. Jetzt will der Streaming-Dienst das Hollywood-Studio übernehmen. Es gibt auch Gegenwind.
Andrej Sokolow und Evelyn Denich, dpa
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
19.10.2025
4 min.
Von Kließlhebern und Ditschern: Kristina vom Dorf und Gunther Böhnke huldigen in Zwickau dem sächsischen Dialekt
Kristina vom Dorf und Gunter Böhnke gaben in der „Neuen Welt“ Dialektunterricht.
Ist das Sächsische unerotisch? Wie viele Vokale kennt der Dialekt eigentlich? Solche Fragen wurden am Samstagabend in der „Neuen Welt“ erörtert – mit Sachkenntnis und viel Humor.
Torsten Piontkowski
17:35 Uhr
4 min.
Comedian Torsten Sträter schiebt in Zwickau Überstunden
Torsten Sträter bot in der Sparkassen-Arena ein dreistündiges Programm.
Für den neuen Programmtitel ist seine Mutter verantwortlich. „Mach mal das große Licht an“, war daheim bei den Sträters ein geflügeltes Wort. Doch erhellte er auch die Köpfe seines Publikums?
Torsten Piontkowski
Mehr Artikel