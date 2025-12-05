Comedian Ralf Schmitz entdeckt in Zwickau die Liebe zum sächsischen Dialekt

Mit seinen „Schmitzfindigkeiten“ ist der Mann, der schneller spricht als sein Schatten, zu Gast in der Sparkassen-Arena. Dort holt er Zuschauer auf die Bühne und lässt sie reden - ziemlich witzig.

Wer Programme von Ralf Schmitz kennt, weiß, dass man auch weiter hinten nicht davor gefeit ist, von ihm auf die Bühne geholt zu werden. „Der Weg zur ersten Reihe ist sehr kurz, das freut mich", sagt er. Mit seinen „Schmitzfindigkeiten" lädt der nach eigener Aussage „König der Bekloppten" seit einem Jahr zur Audienz. Nun darf ihm am...