  • „Cool, so alte Technik kennenzulernen“: Länderbahn tourt mit alter E-Lok durch Region Zwickau – mit Azubis am Steuer

Übernahm in Zwickau das Steuer: Lukas Franke (19) aus Lichtenstein. Er absolvierte eine Lokführerausbildung bei der Länderbahn. Hinter ihm steht Ausbildungsleiter Kay Steiner.
Übernahm in Zwickau das Steuer: Lukas Franke (19) aus Lichtenstein. Er absolvierte eine Lokführerausbildung bei der Länderbahn. Hinter ihm steht Ausbildungsleiter Kay Steiner. Bild: Ralph Köhler
Die Eisenbahnschule der Länderbahn unterwegs im Landkreis Zwickau: Die beiden Reisezugwagen wurden von einer E-Lok aus DDR-Zeiten gezogen.
Die Eisenbahnschule der Länderbahn unterwegs im Landkreis Zwickau: Die beiden Reisezugwagen wurden von einer E-Lok aus DDR-Zeiten gezogen. Bild: Ralph Köhler
Das Bedienpult der Lok der Baureihe E 11: „Man muss sehr vorausschauend fahren.“
Das Bedienpult der Lok der Baureihe E 11: „Man muss sehr vorausschauend fahren.“ Bild: Ralph Köhler
Zwickau
„Cool, so alte Technik kennenzulernen“: Länderbahn tourt mit alter E-Lok durch Region Zwickau – mit Azubis am Steuer
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Ein- bis zweimal im Jahr geht die Länderbahn mit der Eisenbahnschule auf Tour. Am Samstag war es soweit. In Zwickau übernahm ein 19-jähriger Lichtensteiner das Steuer. Nur das Wetter spielte nicht mit.

Es zischt kurz, als Lukas Franke den Bremshebel löst. Dann lässt er kurz das Signalhorn erklingen. Langsam setzt sich der Zug in Bewegung. Fast eine Stunde hat er auf dem Zwickauer Hauptbahnhof gestanden. Es war nicht irgendein Zug, sondern einer, der nur ein- bis zweimal unterwegs ist: Zwei Reisezugwagen, davor eine alte E-Lok aus DDR-Zeiten,...
