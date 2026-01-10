„Cool, so alte Technik kennenzulernen“: Länderbahn tourt mit alter E-Lok durch Region Zwickau – mit Azubis am Steuer

Ein- bis zweimal im Jahr geht die Länderbahn mit der Eisenbahnschule auf Tour. Am Samstag war es soweit. In Zwickau übernahm ein 19-jähriger Lichtensteiner das Steuer. Nur das Wetter spielte nicht mit.

Es zischt kurz, als Lukas Franke den Bremshebel löst. Dann lässt er kurz das Signalhorn erklingen. Langsam setzt sich der Zug in Bewegung. Fast eine Stunde hat er auf dem Zwickauer Hauptbahnhof gestanden. Es war nicht irgendein Zug, sondern einer, der nur ein- bis zweimal unterwegs ist: Zwei Reisezugwagen, davor eine alte E-Lok aus DDR-Zeiten,... Es zischt kurz, als Lukas Franke den Bremshebel löst. Dann lässt er kurz das Signalhorn erklingen. Langsam setzt sich der Zug in Bewegung. Fast eine Stunde hat er auf dem Zwickauer Hauptbahnhof gestanden. Es war nicht irgendein Zug, sondern einer, der nur ein- bis zweimal unterwegs ist: Zwei Reisezugwagen, davor eine alte E-Lok aus DDR-Zeiten,...