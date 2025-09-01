Crossen: Senior prallt mit Auto gegen Zaun

In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Er blieb aber unverletzt.

Bei einem Verkehrsunfall im Zwickauer Ortsteil Crossen ist am Sonntag erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Montag berichtete, war am Vormittag gegen 9.15 Uhr ein 84 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der Berthelsdorfer Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab. Der Wagen...