Thomas Winkelmann, Vorsitzender des Trabant-Clubs Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Thomas Winkelmann, Vorsitzender des Trabant-Clubs Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Thomas Winkelmann, Vorsitzender des Trabant-Clubs Zwickau.
Thomas Winkelmann, Vorsitzender des Trabant-Clubs Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Das ist Nostalgie pur: Trabant-Fans treffen sich in Zwickau
Von Ralf Wendland
Das mittlerweile 16. Trabant- und Ostfahrzeugtreffen findet ab diesem Freitag bis Sonntag auf dem Flugplatz-Gelände an der Reichenbacher Straße in Zwickau statt.

Auf dem Flugplatz-Gelände in Zwickau dreht sich vom 22. bis 24. August alles um einen besonderen Zwickauer auf vier Rädern. Der Trabant-Club Zwickau, der 21 Mitglieder zählt und 2025 das 30-jährige Jubiläum feiert, lädt ein zum 16. Trabant- und Ostfahrzeugtreffen. Am Freitag öffnen sich ab 10 Uhr die Tore. Wie Vereinschef Thomas Winkelmann...
