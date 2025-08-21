Das ist Nostalgie pur: Trabant-Fans treffen sich in Zwickau

Das mittlerweile 16. Trabant- und Ostfahrzeugtreffen findet ab diesem Freitag bis Sonntag auf dem Flugplatz-Gelände an der Reichenbacher Straße in Zwickau statt.

Auf dem Flugplatz-Gelände in Zwickau dreht sich vom 22. bis 24. August alles um einen besonderen Zwickauer auf vier Rädern. Der Trabant-Club Zwickau, der 21 Mitglieder zählt und 2025 das 30-jährige Jubiläum feiert, lädt ein zum 16. Trabant- und Ostfahrzeugtreffen. Am Freitag öffnen sich ab 10 Uhr die Tore. Wie Vereinschef Thomas Winkelmann...