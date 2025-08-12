Der „Last Edition“-Trabi: Wie Azubis im Zwickauer VW-Bildungsinstitut ein Stück Automobilgeschichte retteten

Über die Türkei und Altenburg zurück nach Zwickau: Ein Trabi aus der „Last Edition“-Serie wäre fast in der Presse gelandet. Nun hat er sogar eine Straßenzulassung. Was macht ihn so besonders?

Salem Hodaifa träumt von einem Trabi. „Irgendwann möchte ich schon mal einen haben", sagt der 27-jährige Syrer, der seit zehn Jahren in Sachsen zu Hause ist und heute in Zwickau lebt. Am besten aber nicht irgendeinen, sondern einen Trabant 1.1 aus der „Last Edition"-Serie. Der Grund: Salem Hodaifa hat während seiner Ausbildung zum...