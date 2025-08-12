Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Der „Last Edition“-Trabi: Wie Azubis im Zwickauer VW-Bildungsinstitut ein Stück Automobilgeschichte retteten

Träumt von einem eigenen Trabi: Salem Hodaifa. Er hat im VW-Bildungsinstitut eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker absolviert.
Träumt von einem eigenen Trabi: Salem Hodaifa. Er hat im VW-Bildungsinstitut eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker absolviert.
Der „Last Edition“-Trabi: Wie Azubis im Zwickauer VW-Bildungsinstitut ein Stück Automobilgeschichte retteten
Von Jan-Dirk Franke
Über die Türkei und Altenburg zurück nach Zwickau: Ein Trabi aus der „Last Edition“-Serie wäre fast in der Presse gelandet. Nun hat er sogar eine Straßenzulassung. Was macht ihn so besonders?

Salem Hodaifa träumt von einem Trabi. „Irgendwann möchte ich schon mal einen haben“, sagt der 27-jährige Syrer, der seit zehn Jahren in Sachsen zu Hause ist und heute in Zwickau lebt. Am besten aber nicht irgendeinen, sondern einen Trabant 1.1 aus der „Last Edition“-Serie. Der Grund: Salem Hodaifa hat während seiner Ausbildung zum...
