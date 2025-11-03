Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Die Fahrgäste benehmen sich besser“: Diese Frau sitzt am Lenkrad von Zwickaus buntestem Bus

Busfahrerin Dorota „Dora“ Henselek in ihrem Bus, der zurzeit herbstlich dekoriert ist. Anzutreffen ist sie damit auf den Straßen im Landkreis Zwickau.
Busfahrerin Dorota „Dora" Henselek in ihrem Bus, der zurzeit herbstlich dekoriert ist. Anzutreffen ist sie damit auf den Straßen im Landkreis Zwickau. Bild: Holger Weiß
Busfahrerin Dorota „Dora“ Henselek in ihrem Bus, der zurzeit herbstlich dekoriert ist. Anzutreffen ist sie damit auf den Straßen im Landkreis Zwickau.
Busfahrerin Dorota „Dora“ Henselek in ihrem Bus, der zurzeit herbstlich dekoriert ist. Anzutreffen ist sie damit auf den Straßen im Landkreis Zwickau. Bild: Holger Weiß
Zwickau
„Die Fahrgäste benehmen sich besser“: Diese Frau sitzt am Lenkrad von Zwickaus buntestem Bus
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Herbstlaub, Pilze, Blumen – mit seiner Dekoration fällt dieser Bus im Zwickauer Straßenverkehr auf. Warum sich Dorota Henselek ihren rollenden Arbeitsplatz schön macht, und wie das Fahrgäste finden.

Dieser Omnibus fällt auf. Nicht durch markante Werbung auf der Karosserie, sondern weil der Fahrgastraum des „MAN Lion 887“ auffallend bunt dekoriert ist. Dorota „Dora“ Henselek, die Frau hinterm Lenkrad, verschönert so nicht nur ihren Arbeitsplatz. Mit der Dekoration im Bus sorgt sie auch bei etlichen ihrer Fahrgäste tagtäglich für...
