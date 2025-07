Drei Firmen in einer Nacht: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Kirchberg

Bereits in den vergangenen zwei Nächten brachen Unbekannte im Raum Aue in Firmen ein. Die Polizei Werdau sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in drei Firmen in Kirchberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter bei einer Spedition, einer Heizungsbaufirma und einem Kfz-Service Zugang. Die Beamten gehen davon aus, dass die drei Fälle miteinander im Zusammenhang stehen. Der gemeinsame Sachschaden beläuft...