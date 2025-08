„Ein Treffen für Jugendliche, bei dem alle zusammenkommen können“: Zwickauer Teenager planen Festival „Paint the Sky“

Am 1. August findet auf dem Flugplatz Zwickau das Jugendfestival „Paint the Sky“ statt. Jugendliche organisieren das Event selbst. Wie lief die Organisation ab und was erwartet Besucher?

Mina Frenzel zieht sich ein Festivalbändchen über den Arm: Es ist orange-blau, darauf steht geschrieben: „Paint the Sky. Jugend Open Air“. Frenzel sitzt zusammen mit Lena Reichenbach an einem Tisch im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Marienthal in Zwickau. Vor ihnen liegen Farbbeutel in blau und rosa sowie weiße T-Shirts. Die beiden... Mina Frenzel zieht sich ein Festivalbändchen über den Arm: Es ist orange-blau, darauf steht geschrieben: „Paint the Sky. Jugend Open Air“. Frenzel sitzt zusammen mit Lena Reichenbach an einem Tisch im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Marienthal in Zwickau. Vor ihnen liegen Farbbeutel in blau und rosa sowie weiße T-Shirts. Die beiden...