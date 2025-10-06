Ein Verletzter nach Unfall in Zwickau

An der Kreuzung Crimmitschauer Straße/Moritzstraße hat es einen Zusammenstoß gegeben.

Am Sonntagabend kam es in Zwickau an der Kreuzung Crimmitschauer Straße/Moritzstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach Auskunft der Polizei befuhr ein 41-Jähriger gegen 19.45 Uhr mit seinem VW die Crimmitschauer Straße in Richtung Crimmitschau und missachtete das Stoppschild an der Moritzstraße. Dadurch kollidierte sein...