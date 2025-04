Energiewende mit der ZEV: Stadthalle Zwickau produziert noch dieses Jahr ihren eigenen Strom

Die kommunalen Unternehmen Kultur Z. und ZEV kooperieren für die Energiewende vor Ort: Baubeginn für Photovoltaik-Anlage auf Parkplatz soll im Sommer sein.

Ein Beispiel für die Energiewende vor Ort wird den Zwickauern noch in diesem Jahr an der Stadthalle präsentiert: Im Sommer beginnen die Bauarbeiten zur Überdachung des rund 5000 Quadratmeter großen Parkplatzes an der künftigen Sparkassen-Arena, um darauf Solarstrom erzeugen zu können. Auf dem Dach der offenen Garage werden transparente...