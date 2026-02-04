MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Etliche Unfälle im Schneetreiben in Zwickau: Polizei gibt einen ersten Überblick

Unfälle mit hohem Sachschaden gab es am Dienstag in Zwickau und Umgebung.
Unfälle mit hohem Sachschaden gab es am Dienstag in Zwickau und Umgebung. Bild: Stefan Puchner/dpa
Unfälle mit hohem Sachschaden gab es am Dienstag in Zwickau und Umgebung.
Unfälle mit hohem Sachschaden gab es am Dienstag in Zwickau und Umgebung. Bild: Stefan Puchner/dpa
Update
Zwickau
Etliche Unfälle im Schneetreiben in Zwickau: Polizei gibt einen ersten Überblick
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Crash an der Auffahrt zur Mitteltrasse bildete sich ein Stau. Unfälle meldet die Polizei unter anderem auf der Crimmitschauer Straße in Zwickau und der Vettermannstraße in Mülsen.

Auf teilweise glatten Fahrbahnen haben sich am Dienstag in den Nachmittags- und Abendstunden mehrere Unfälle in Zwickau und Umgebung ereignet. Dabei gab es glücklicherweise nur Blechschäden, wie die Polizei mitgeteilt hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
26.01.2026
2 min.
Schnee-Comeback in Westsachsen: 18 Unfälle allein bis zum Mittag
Beim Unfall in Meerane gab es am Sonntagabend eine leichtverletzte Person.
Mit schwierigen Straßenverhältnissen startet die neue Woche in Westsachsen. Ein aktueller Überblick zur Lage auf den Straßen in der Region.
Holger Frenzel
17:53 Uhr
4 min.
"Mega cool": Thioune gibt Werder neue Energie
Der neue Werder-Trainer Daniel Thioune.
Werder Bremen hat einen Nachfolger für Trainer Horst Steffen gefunden. Daniel Thioune war zwar nicht der Favorit auf den Trainerposten. Doch er startet mit viel Elan.
Claas Hennig, Tom Bachmann, Sebastian Stiekel, dpa
14:45 Uhr
1 min.
Kollision in Mülsen: Wer missachtete die Vorfahrt?
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Mülsen.
Ein Unfall in Mülsen-Thurm führte zu leichten Verletzungen bei einem 51-Jährigen. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Was dazu führte.
Lutz Kirchner
17:51 Uhr
5 min.
Kiewer Verhandlungschef: Ukraine-Gespräche waren "produktiv"
Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht erneut ukrainische Städte.
Russische Angriffe trotz US-Vermittlung: Warum die Ukraine Gespräche nicht absagen kann und welche Rolle ein möglicher Gefangenenaustausch spielt. Morgen soll es laut Medien weitergehen.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel