Etliche Unfälle im Schneetreiben in Zwickau: Polizei gibt einen ersten Überblick

Zwickau
Nach dem Crash an der Auffahrt zur Mitteltrasse bildete sich ein Stau. Unfälle meldet die Polizei unter anderem auf der Crimmitschauer Straße in Zwickau und der Vettermannstraße in Mülsen.
Auf teilweise glatten Fahrbahnen haben sich am Dienstag in den Nachmittags- und Abendstunden mehrere Unfälle in Zwickau und Umgebung ereignet. Dabei gab es glücklicherweise nur Blechschäden, wie die Polizei mitgeteilt hat.
