Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hofft auf Zeugen bei der Aufklärung des Geschehens in Ebersbrunn.
Die Polizei hofft auf Zeugen bei der Aufklärung des Geschehens in Ebersbrunn. Bild: Symbolbild: Karl-H. H/Adobe Stock
Die Polizei hofft auf Zeugen bei der Aufklärung des Geschehens in Ebersbrunn.
Die Polizei hofft auf Zeugen bei der Aufklärung des Geschehens in Ebersbrunn. Bild: Symbolbild: Karl-H. H/Adobe Stock
Zwickau
Fäuste fliegen in Ebersbrunn – Polizist und Security-Mann verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Prügeleien auf der Tanzfläche und vor der Veranstaltungsstätte rufen Polizei auf den Plan. Was dazu bekannt ist.

Die Polizei wurde am Samstag, 1.15 Uhr, nach Ebersbrunn gerufen. Bei einer Feier ließen Gäste die Fäuste fliegen, so die Beamten. Auf der Tanzfläche traktierten sich ein 36- und ein 41-Jähriger mit Schlägen. Erste Alkoholtests zeigten etwa zwei Promille. Ein 45-jähriger Security-Mitarbeiter wurde durch eine unbekannte Person verletzt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:45 Uhr
1 min.
Eingang der Schule Am Feldschlösschen in Auerbach beschmiert
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Fall von Vandalismus entgegen.
Zudem wurden Glasflaschen zerschlagen. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
10.11.2025
1 min.
Hochwertiger Holzspalter in Wildenfels gestohlen – Polizei bittet um Hinweise
Laut Polizei ist das Gerät rund 12.000 Euro wert. Es werden Zeugen gesucht.
Das gute Stück verschwand in der Nacht zum Sonntag spurlos von einem Feld.
Bernd Appel
Mehr Artikel