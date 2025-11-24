Fäuste fliegen in Ebersbrunn – Polizist und Security-Mann verletzt

Zwickau
Prügeleien auf der Tanzfläche und vor der Veranstaltungsstätte rufen Polizei auf den Plan. Was dazu bekannt ist.
Die Polizei wurde am Samstag, 1.15 Uhr, nach Ebersbrunn gerufen. Bei einer Feier ließen Gäste die Fäuste fliegen, so die Beamten. Auf der Tanzfläche traktierten sich ein 36- und ein 41-Jähriger mit Schlägen. Erste Alkoholtests zeigten etwa zwei Promille. Ein 45-jähriger Security-Mitarbeiter wurde durch eine unbekannte Person verletzt....
