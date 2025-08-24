Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Familienleidenschaft und rührendes Wiedersehen im Theater: Große Emotionen zur Spielzeiteröffnung im Zwickauer Gewandhaus

Drei Generationen Theaterbesucher an einem Tisch im Gewandhaus-Foyer (v. l.): Peggy Heyer (48), Oskar Heyer (17) und Christina Heyer (70).
Drei Generationen Theaterbesucher an einem Tisch im Gewandhaus-Foyer (v. l.): Peggy Heyer (48), Oskar Heyer (17) und Christina Heyer (70). Bild: Ludmila Thiele
Drei Generationen Theaterbesucher an einem Tisch im Gewandhaus-Foyer (v. l.): Peggy Heyer (48), Oskar Heyer (17) und Christina Heyer (70).
Drei Generationen Theaterbesucher an einem Tisch im Gewandhaus-Foyer (v. l.): Peggy Heyer (48), Oskar Heyer (17) und Christina Heyer (70). Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Familienleidenschaft und rührendes Wiedersehen im Theater: Große Emotionen zur Spielzeiteröffnung im Zwickauer Gewandhaus
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Vorhang auf!“ in Zwickau. Vom angehenden Studenten bis zur langjährigen Abonnentin: Das Publikum erzählt persönliche Geschichten – und verrät, was es zum Start der neuen Saison besonders bewegt.

Das Theater Plauen-Zwickau hat die neue Saison eröffnet. Einen Tag nach der letzten Open-Air-Vorstellung des Musical-Erfolgs „Der Medicus“ auf der Freilichtbühne hieß es am Sonntag im vollen Zwickauer Gewandhaus „Vorhang auf!“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
4 min.
Theater Plauen-Zwickau startet mit Rekord in die neue Spielzeit
Bei der Gala-Veranstaltung „Vorhang auf" machte das Theater-Ensemble Lust auf die neue Spielzeit.
Das macht Lust auf mehr: In einer Gala-Veranstaltung hat der Plauener Musentempel die Stücke der neuen Saison vorgestellt. Der Ballettchef versprach den Besuchern einen besonderen Nachhauseweg.
Peter Albrecht
21:41 Uhr
1 min.
FBI prüft Schüsse an Schule als möglichen Terrorakt
An einer katholischen Schule in Minneapolis sind Kinder erschossen worden.
Die US-Bundespolizei FBI untersucht die tödlichen Schüsse auf Kinder im Umfeld einer katholischen Schule als mögliches Terrorverbrechen. Man prüfe, ob es sich um einen inländischen Terrorakt und...
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
13.08.2025
1 min.
„Vorhang auf!“ im Vogtlandtheater Plauen: Theater Plauen-Zwickau stellt die neue Spielzeit vor
Bei der Eröffnungsgala „Vorhang auf!“ werden Höhepunkte der Spielzeit präsentiert.
Das Theater Plauen-Zwickau gibt Ausblick auf Höhepunkte der neuen Saison: In einer Eröffnungsgala am 16. August stellt es die Spielpläne aller Sparten vor.
Michael Brandenburg
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel