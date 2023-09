Frau baut in Zwickau vormittags mit 1,7 Promille Unfall und flüchtet

Noch vor dem Mittag wurde bei einer 73-Jährigen reichlich Alkohol in der Atemluft festgestellt. Sie hatte einen Unfall verursacht und war geflüchtet.

Zwickau.

Eine ältere Frau hat am Montagvormittag offenbar unter starkem Alkoholeinfluss in Zwickau einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Laut Polizei stieß die Frau gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts an der Hölderlinstraße mit ihrem Skoda gegen einen geparkten VW. Obwohl ein Zeuge sie ansprach, entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelte die Halterin und traf sie an. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab über 1,7 Promille. Die Beamten brachten die Frau in ein Krankenhaus zur doppelten Blutentnahme und stellten ihren Führerschein sicher. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (kru)