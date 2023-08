Gartenanlage in Zwickau in Brand geraten

Zwickau.

In einer Gartenanlage an der Ferdinandstraße in Zwickau ist es am Donnerstagfrüh zu einem Laubenbrand gekommen, informiert die Polizei. Durch einen Bürger wurde mitgeteilt, dass aus der Kleingartenanlage „Gute Hoffnung“ Rauch emporstieg. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort eine Gartenlaube fest, die aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Bereits wenige Minuten nach dem Eintreffen der Kameraden der Berufsfeuerwehr Zwickau und der Freiwilligen Feuerwehr Marienthal konnte das Feuer gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Vor Ort haben die Beamten der Brandursachenermittlung ihre Arbeit aufgenommen. Hinweise: Telefon 0375 428102. (jarn)