Gerhard Gundermanns Erbe im Alten Gasometer in Zwickau: Intimitäten mit Gitarre

Er bedient sich seines und des Alltags seines Publikums, um daraus poetische Texte zu formen. Auf seiner Solo-Tour machte Christian Haase am Freitag im Sommergarten des Zwickauer Gasometers Station.

Wenn er seine Anekdoten erzählt, freut man sich auf den nächsten Song. Und wenn er den singt, auf das nächste Nachdenken über sich und die Welt. Christian Haase ist ein Schwiegermuttertyp - zumindest wenn die sich ihre Tochter an der Seite eines großen schlanken Kerls mit langen blonden Haaren vorstellen können. Die Lieder des 44-Jährigen...