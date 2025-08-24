Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Gerhard Gundermanns Erbe im Alten Gasometer in Zwickau: Intimitäten mit Gitarre

Christian Haase begeisterte das Publikum im Sommergarten des Gasometers.
Christian Haase begeisterte das Publikum im Sommergarten des Gasometers. Bild: Torsten Piontkowski
Christian Haase begeisterte das Publikum im Sommergarten des Gasometers.
Zwickau
Gerhard Gundermanns Erbe im Alten Gasometer in Zwickau: Intimitäten mit Gitarre
Von Torsten Piontkowski
Er bedient sich seines und des Alltags seines Publikums, um daraus poetische Texte zu formen. Auf seiner Solo-Tour machte Christian Haase am Freitag im Sommergarten des Zwickauer Gasometers Station.

Wenn er seine Anekdoten erzählt, freut man sich auf den nächsten Song. Und wenn er den singt, auf das nächste Nachdenken über sich und die Welt. Christian Haase ist ein Schwiegermuttertyp - zumindest wenn die sich ihre Tochter an der Seite eines großen schlanken Kerls mit langen blonden Haaren vorstellen können. Die Lieder des 44-Jährigen...
25.08.2025
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21.08.2025
Kein Fahrstuhl, kein warmes Wasser, Wasserschaden im Keller: Zwickauer Paar erhält Hilfe nach Problemen mit Vermieter
Ronny Haas und seine Verlobte Anja Bautz haben eine neue Wohnung gefunden.
Anja Bautz und Ronny Haas waren verzweifelt: Ihr Vermieter kümmerte sich nicht um die Schäden in ihrer Wohnung und ließ das Gebäude verwahrlosen. Nun hat sich eine Lösung gefunden.
Sabrina Seifert
FBI prüft Schüsse an Schule als möglichen Terrorakt
An einer katholischen Schule in Minneapolis sind Kinder erschossen worden.
Die US-Bundespolizei FBI untersucht die tödlichen Schüsse auf Kinder im Umfeld einer katholischen Schule als mögliches Terrorverbrechen. Man prüfe, ob es sich um einen inländischen Terrorakt und...
21.08.2025
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
