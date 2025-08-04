Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gesprengter Geldautomat in Zwickau: Dritter Verdächtiger ist noch immer auf der Flucht

Das Bankgebäude wurde durch die Explosion schwer beschädigt und gesperrt.
Das Bankgebäude wurde durch die Explosion schwer beschädigt und gesperrt. Bild: Ralf Wendland
Das Bankgebäude wurde durch die Explosion schwer beschädigt und gesperrt.
Das Bankgebäude wurde durch die Explosion schwer beschädigt und gesperrt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Gesprengter Geldautomat in Zwickau: Dritter Verdächtiger ist noch immer auf der Flucht
Von Frank Dörfelt
Samstagnacht sprengten drei Täter den Geldautomaten der Volksbank in Oberplanitz. Zwei Täter konnten festgenommen werden. Der dritte flüchtete zu Fuß. Der Sachschaden wird mit 200.000 Euro angegeben.

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Zwickau-Oberplanitz ist ein dritter Täter weiterhin auf der Flucht. Während seine beiden Komplizen in einem BMW zu entkommen versuchten, floh er zu Fuß vom Tatort. Auch am Montag fehlte von ihm jede Spur. Die Polizei sucht zwar noch nach ihm, doch dies sei nicht mehr der Schwerpunkt der Ermittlungen,...
