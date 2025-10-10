Gesprengter Geldautomat in Zwickau-Planitz: Ermittler waren der niederländischen Bande quer durch die Republik gefolgt

Nach der Explosion der Volksbank-Filiale in Zwickau nahm die Polizei sofort zwei Männer fest. Jetzt wurde bekannt: Die Beamten haben die Tatverdächtigen seit dem Grenzübertritt nicht aus den Augen gelassen.

In den frühen Morgenstunden des 2. August, um genau 3.21 Uhr, riss ein lauter Knall die Planitzer aus dem Schlaf. Drei Männer hatten den Geldautomaten der Volksbank Zwickau an der Jacob-Leupold-Straße gesprengt. Geld erbeuteten sie nicht, doch für zwei von ihnen war es der letzte Coup. Selten gelingt es der Polizei, Tatverdächtige noch am...