  • Großprojekt Georgenplatz: Ab Montag startet der Gleisbau in der Zwickauer Bosestraße – zwei Wochen später als geplant

Steffen Schranil (SVZ) zeigt eine Führungsschiene, die unter die Schwellen gelegt werden. Bild: Ralf Wendland
Steffen Schranil (SVZ) zeigt eine Führungsschiene, die unter die Schwellen gelegt werden. Bild: Ralf Wendland
Steffen Schranil (SVZ) zeigt eine Führungsschiene, die unter die Schwellen gelegt werden.
Steffen Schranil (SVZ) zeigt eine Führungsschiene, die unter die Schwellen gelegt werden. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Großprojekt Georgenplatz: Ab Montag startet der Gleisbau in der Zwickauer Bosestraße – zwei Wochen später als geplant
Von Thomas Croy
Schienen und Schwellen liegen parat. Nach langen Vorarbeiten beginnt nun der spannende Teil: millimetergenaue Ausrichtung und ein Wettlauf gegen die Zeit – mit Folgen, falls es nicht klappt.

„Wir sind froh, dass es jetzt endlich eine Gleisbaustelle wird“, sagt Projektleiter Steffen Schranil (SVZ) erleichtert. Ab Montag starten in der Bosestraße endlich die Arbeiten an den neuen Straßenbahngleisen – zwei Wochen später als geplant.
