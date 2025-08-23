Großprojekt Georgenplatz: Ab Montag startet der Gleisbau in der Zwickauer Bosestraße – zwei Wochen später als geplant

Schienen und Schwellen liegen parat. Nach langen Vorarbeiten beginnt nun der spannende Teil: millimetergenaue Ausrichtung und ein Wettlauf gegen die Zeit – mit Folgen, falls es nicht klappt.

„Wir sind froh, dass es jetzt endlich eine Gleisbaustelle wird", sagt Projektleiter Steffen Schranil (SVZ) erleichtert. Ab Montag starten in der Bosestraße endlich die Arbeiten an den neuen Straßenbahngleisen – zwei Wochen später als geplant.