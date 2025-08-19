Guerilla-Gastronomie beim Stadtfest Zwickau: Bereicherung oder Gefahr für die große Sause?

Zwickau
Ein Bier für 3 Euro statt 4,50? Im Domhof buhlen neue Anbieter um die Gunst der Stadtfest-Besucher. Wie reagieren die Veranstalter darauf?
110.000 Besucher – das ist die offizielle Gästezahl fürs Stadtfest Zwickau. Drei Tage lang haben Besucher kostenlos das abwechslungsreiche Programm erlebt – und dennoch Geld in der Stadt gelassen: für Roster oder Handbrot; für Bowle oder Bier. Auffällig beim 22. Stadtfest: Um das Geld der Besucher konkurrieren neben Ständen mit...
